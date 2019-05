Un cartoon per i bambini trapiantati

«Robby, delfino con la pinna arcobaleno» Sabato 1° giugno alle 16 all’Auditorium «Lucio Parenzan» dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo verrà presentato il film «Robby, il delfino con la pinna arcobaleno», realizzato da Studio Bozzetto&Co partendo dall’omonima fiaba che dal 2007 accompagna i bambini ricoverati all’Ospedale di Bergamo che devono sottoporsi ad un trapianto.

Un’anteprima che sarà una grande festa aperta a tutti, grandi e piccini, per celebrare uno strumento nato per spiegare alle famiglie il percorso del trapianto e ora adattato allo schermo, grazie all’entusiasmo dell’Associazione Amici della Pediatra e alla creatività dello Studio Bozzetto.

«Robby, il delfino con la pinna arcobaleno» è una storia nata da un’idea di Maria Luisa Melzi con l’équipe trapianto pediatrico degli Ospedali Riuniti di Bergamo e scritta da Anna Lo Piano, illustrato da Ludovica Valori (Edizioni San Paolo, 50 pagine, 8 euro). Il progetto, realizzato con l’associazione «Amici della pediatria» e con l’appoggio del Centro nazionale trapianti, ha coinvolto genitori, medici, infermieri e psicologi e amici, e anche la scrittrice bergamasca Giusi Quarenghi. Uno strumento importante per pensare alla malattia come occasione di relazione, sconfiggendo indifferenza e pregiudizi. La fiaba aiuta a comprendere il valore del trapianto, che in poche ore cambia la vita del paziente, e a rielaborarne il ricordo. Il protagonista è Robby, un delfino cucciolo sempre in movimento, con squame argentate sulla testa e la pinna dorsale sempre piena di sbucciature. Un brutto giorno Robby non vuole andare a scuola, la pinna gli fa male. I suoi genitori si rendono conto e lo portano all’ospedale, dove gli annunciano che dovranno sostituirgli la pinna: ma quella nuova è speciale, tutta colorata, dono speciale di un vecchio squalo. La storia di Robby presenta il trapianto come un dono che salva la vita. La donazione d’organo, infatti, permette a una persona malata che non ha prospettive di guarigione di avere una vita normale, progettare il proprio futuro, sognare di diventare grande. Una storia semplice e preziosa, quella di Robby il delfino, capace di parlare di questioni serie con un linguaggio semplice e accattivante.

«Il libro è uno strumento prezioso e Robby ha accompagnato al trapianto molti bambini - spiega Milena Lazzaroni, presidente di Amici della Pediatria, ideatrice e curatrice del progetto - Una fiaba che viene presentata dai sanitari al bambino e alla famiglia in un momento di preparazione ad un importante intervento. Ci siamo molto interrogati su come permettere a Robby di arrivare a tanti bambini in altri ospedali e l’idea del film ci è sembrata la più veloce e diretta. Andrea Bozzetto, con papà Bruno, da molti anni attento alle nostre attività verso i piccoli degenti, ha da subito accolto con entusiasmo la sfida di realizzare un nuovo supporto che permettesse a Robby di viaggiare per nuovi mari per raggiungere ed aiutare tanti bambini. Ringrazio loro ma anche i professionisti del Papa Giovanni XXIII per aver con grande impegno e passione lavorato al film. Siamo contenti ed anche emozionati per questo importante progetto che consideriamo un regalo per ogni bambino. Sabato la prima in Auditorium sarà occasione per fare una riflessione post visione con i bambini presenti, per affrontare insieme temi delicati, ma ricchi di vita ed attenzione, quell’attenzione che mettiamo ogni giorno nel nostro ESSERCI accanto ai piccoli degenti ed in supporto alle loro famiglie. Venite a conoscere Robby, è un amico speciale per tutti!».

Il libro e il film sono in vendita nella sede dell’Associazione Amici della Pediatria Onlus, (Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ingresso 15, quarto piano della torre 2, aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30) al prezzo rispettivamente di 8 e 12 Euro. Il ricavato andrà a finanziare le attività dell’Associazione nella sezione trapianti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Bergamo.

