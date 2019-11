A Filago abbandono selvaggio

Rifiuti edilizi lasciati in strada L’equivalente di un camion di rifiuti edilizi, sistemati in sacchetti di plastica. Questo lo spiacevole «regalo» rinvenuto vicino all’ex complesso industriale Uvigal, a Filago, lungo via Delle industrie, la strada provinciale che porta al casello autostradale di Capriate.

Il materiale, scaricato in una rientranza della strada, appare come lo scarto di lavori fatti all’interno di un’abitazione. Ora il costo della rimozione del materiale inerte sarà a carico del Comune, il cui operatore ecologico sta provvedendo in questi giorni a trasferire i sacchi alla stazione ecologica da dove poi saranno affidati a una società specializzata nello smaltimento di questo tipo di rifiuti.

«Il materiale – spiega il sindaco Daniele Medici – è stato probabilmente scaricato direttamente da un camion da cantiere. Ora come ora non abbiamo individuato il responsabile: abbiamo provato a visionare i filmati delle telecamere delle aziende vicine, ma non abbiamo trovato nulla riferibile a questo episodio».

Sul posto sono intervenute anche le guardie ecologiche che non hanno trovato elementi utili per risalire al colpevole di un gesto dannoso quanto inutile: così come per i rifiuti ingombranti, elettrodomestici pile e altro, anche per il materiale inerte sono presenti sul territorio le apposite stazioni ecologiche.

