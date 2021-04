Artigiano cade dalla scala. Volo di sei metri: grave un 38enne Ricoverato un 38enne di Brembate Sopra: era andato ad aiutare una signora rimasta senza chiavi di casa.

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni» l’artigiano di Brembate Sopra che sabato mattina è caduto da una scala da un’altezza di circa sei metri. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto in una casa a Suisio in via Adda, la strada che porta al fiume. Da quanto si è appreso, verso le 11 una signora che abita in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo, arrivata a casa, non è riuscita a trovare le chiavi per aprire la porta d’ingresso. Dopo vane ricerche senza esito, ha chiesto l’intervento di un fabbro e infatti un trentottenne, fabbro e serramentista, ha raggiunto la casa della donna ed è entrato nel cortile, poi usando una scala a pioli è salito quasi sino all’appartamento per raggiungere la finestra e aprirla. Ma, per cause da accertare, è caduto nel vuoto finendo a terra procurandosi un trauma cranico. Le persone del posto hanno allertato il 112 e sono arrivate l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Cri. Il personale di emergenza del 118 ha prestato le prime cure al ferito, che non aveva perso conoscenza. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni.

Al pronto dell’ospedale cittadino il trentottenne è stato sottoposto agli esami diagnostici e ricoverato in prognosi riservata. In via Adda sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone che con una scala hanno raggiunto l’abitazione della signora e hanno aperto la finestra, trovando le chiavi della porta dell’appartamento, che finalmente è stata aperta.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto gli elementi per chiarire la dinamica del l’infortunio che ha visto coinvolto l’artigiano di Brembate Sopra. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Ats Bergamo del servizio prevenzione infortuni con sede a Bonate Sotto.

