Bloccato su una roccia nel fiume Brembo

Arrivano i pompieri, in salvo col gommone Brembate, giovane di 34 anni in difficoltà recuperato dai vigili del fuoco, non è in gravi condizioni. Recuperate anche altre quattro persone.

Soccorsi nel fiume Brembo nel pomeriggio di lunedì 27 luglio a Brembate. L’allarme è scattato verso le 15 nella zona di via Arnichi. Secondo una prima ricostruzione, un 34enne della zona stava attraversando il fiume in un punto dove l’acqua non è molto profonda e affiorano delle rocce: all’improvviso sarebbe scivolato, battendo una gamba su un sasso e restando bloccato in mezzo al fiume. Presenti anche altre quattro persone che, vedendolo in difficoltà, hanno chiesto aiuto. A Brembate sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine e il Saf (il nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, ndr): con corde e gommone i vigili del fuoco hanno raggiunto il giovane in difficoltà e l’hanno riportato a riva. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e la polizia locale di Brembate. Le condizioni del giovane non sono apparse preoccupanti, così come quelle delle altre quattro persone, anche loro recuperate dai vigili del fuoco.

Il nucleo Saf

© RIPRODUZIONE RISERVATA