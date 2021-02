Brucia auto a gpl a Barzana

Fiamme nel box nella notte L’incendio in un garage a causa di una macchiana a gpl.

Intervento notturno dei Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che con i Vigili del fuoco di Dalmine sono intervenuti per un incendio in un box intorno alle 2 del mattino di martedì 2 febbraio a Barzana.

In via Arzenate a prendere fuoco è stata, all’interno del garage, un’autovettura alimentata a gpl. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’intera area compromessa.

