Cade nelle acque gelide del Brembo

Salvato un uomo a Ponte San Pietro Momenti di paura a Ponte San Pietro nel primo pomeriggio di giovedì 26 novembre: un 65enne della zona è caduto nelle acque del Brembo in località Tassera. Foto e video.

Momenti di paura a Ponte San Pietro nel primo pomeriggio di giovedì 26 novembre: un 65enne della zona è caduto nelle acque del Brembo in località Tassera intorno alle 14 di oggi pomeriggio. A dare l’allarme alcuni residenti del posto: il primo ad arrivare a prestare soccorso è stato un agente della Polizia locale di Ponte San Pietro che non ha esitato a calarsi in acqua vicino alla sponda per riuscire a salvare il malcapitato.

È stato poi raggiunto dai Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco di Bergamo e dai Vigili del fuoco di Dalmine che si sono calati in acqua e hanno portato in salvo l’uomo con il gommone del nucleo fluviali. Sul posto anche l’Elisoccorso. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato però trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

