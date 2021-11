Cassoni in fiamme all’esterno di una ditta, vigili del fuoco a Brembate Sopra - Foto Incendio domato dai pompieri nella serata di lunedì 8 novembre in via Bruno Locatelli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti nella serata di lunedì 8 novembre per un incendio di due cassoni contenenti materiali di scarto all’esterno di una ditta a Brembate Sopra, in via Bruno Locatelli. L’allarme è scattato verso le 20. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica dell’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA