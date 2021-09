Cerchi lavoro? Leolandia apre le selezioni del personale Diverse le figure ricercate per lavorare nel Parco di Capriate San Gervasio nei prossimi mesi.

Nonostante le molte difficoltà incontrate anche quest’anno – a partire dall’apertura posticipata a metà giugno fino all’introduzione dell’obbligo di Green Pass a inizio agosto – Leolandia conferma la propria voglia di tornare al più presto alla normalità. Per questo, in occasione del suo 50° anniversario, il parco è pronto a dare un segnale forte confermando l’apertura per il periodo di «HalLEOween» e rilanciando con il prolungamento della stagione fino al 9 gennaio 2022 con il «Natale Incantato».

Sul piano occupazionale, quindi, Leolandia apre nuovamente le selezioni per la ricerca di personale da inserire nell’organico per i prossimi mesi. Le posizioni aperte per cui presentarsi sono: addetti/e alla ristorazione con o senza esperienza, operatrici e operatori giostre, addetti/e alle biglietterie e all’accoglienza, addetti/e all’assistenza clienti back office, addetti/e alle vendite, animatrici e animatori. I profili selezionati parteciperanno ai colloqui di selezione in programma a partire da ottobre 2021.

Tra i requisiti indispensabili richiesti per poter lavorare e crescere a Leolandia ci sono la propensione alla relazione con l’ospite e al sorriso, la disponibilità e l’entusiasmo e, per alcune posizioni, un’ottima conoscenza dell’inglese. Grazie al LeoStaff, da sempre noto per la sua attitudine all’accoglienza, la professionalità e la dedizione, Leolandia è al 1° posto tra i parchi italiani nella classifica di TripAdvisor e ha ricevuto per ben 6 volte l’ambito premio di Miglior Staff ai Parksmania Awards, dimostrando di essere un’eccellenza nell’ospitalità e nel servizio all’ospite.

Per inoltrare la propria candidatura e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html

Dal Parco precisano che tutte le ricerche di personale contenute nella sezione «Lavora con noi», e quindi nelle sotto aree, sono rivolte ad ambo i sessi ai sensi delle leggi L. 903/77 e successive modifiche e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e s.m.i.

