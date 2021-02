I sindacati: «Aggressioni e minacce

sui bus, nell’Isola 6 casi in un mese» Fit Cisl e Filt Cgil di Bergamo: «Serve sicurezza, per autisti e passeggeri». Biglietto e mascherina il comune denominatore di tutti gli episodi segnalati.

Si fa sempre più duro e pericoloso, secondo i sindacati, il mestiere dell’autista di bus: in poco più di un mese, nella sola zona dell’Isola, Fit Cisl e Filt Cgil – che hanno diffuso un comunicato in proposito – hanno registrato almeno 6 casi di aggressione, verbale e fisica, nei confronti del conducente, con episodi che hanno preoccupato non poco anche gli utenti del mezzo, in servizio pubblico: «Gli autisti ormai ci certificano l’inesorabile aumento dei casi di aggressione, molti sono denunciati, molti no. Ormai si è arrivati al punto di iniziare un turno di lavoro e sperare di tornare a casa dalle proprie famiglie sani e salvi», dicono Salvatore Pasquale della Fit Cisl e Aniello Sudrio della Filt Cgil. Ancora i due sindacalisti sottolineano la necessità, ormai improrogabile di “garantire maggiore sicurezza a tutti gli operatori del settore. Non è possibile nel 2021 che i conducenti dei mezzi pubblici siano costantemente minacciati, sia psicologicamente che fisicamente. C’è bisogno di una svolta! Ad esempio si potrebbe procedere alla chiusura del posto guida dei conducenti, in modo da rendere inaccessibile l’abitacolo e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Questo è uno dei temi che le nostre organizzazioni hanno posto al tavolo nazionale alle aziende del settore. Per il momento, vista la reticenza al rinnovo del Contratto Nazionale, le nostre proposte non trovano applicazione, ma noi continueremo a difendere la sicurezza del mondo del lavoro. Purtroppo chi paga le conseguenze di questi episodi sono i lavoratori ed i cittadini tutti».

Tutte le aggressioni hanno due comuni denominatori: il biglietto e la mascherina. Le «indagini» della Fit e della Filt di Bergamo partono il 14 gennaio: l’autista della tratta Calusco- Bonate denuncia che «alle ore 15,10, alla fermata di

Bottanuco

Calusco

Ponte San Pietro

Suisio e Calusco

Bonate Sopra

Calusco

Solza

«Come in tutti in molti casi precedenti, l’autista denuncia il fatto alle forze dell’ordine e continua la corsa. In tutti i casi – concludono i due sindacalisti -, l’azienda è stata avvisata, ma la cosa non ha prodotto alcun risultato. Un triste elenco che speriamo non debba allungarsi in futuro. Nel caso, non potendo accettare questa situazione, ci riserviamo di mettere in campo iniziative di denuncia e protesta».

