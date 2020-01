(Foto by Calvin Kloppemberg)

Il luogo dell’incidente a Suisio (Foto by Calvin Kloppemberg)

Suisio, grave incidente in moto

Uomo di 29 anni in ospedale L’incidente in via De Gasperi alle 14.50 di lunedì 20 gennaio.

Una brutta caduta dalla moto, grave incidente per un uomo di 29 anni a Suisio verso le 14.30 di lunedì 20 gennaio. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, ma sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo.

Sul posto i carabinieri e due ambulanze. Si è alzato in volo anche l’elicottero che ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale.

