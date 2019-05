Bepi & The Prismas

Bepi & The Prismas al Canile di Colzate

Concerto rinviato al 16 giugno - Video L’appuntamento è per domenica 16 giugno alle 15,30, i piccoli grandi ospiti pelosi vi aspettano!

È stato rimandato a domenica 16 giugno l’evento che era in programma al Canile di Colzate (V Poldo Day) con Bepi & The Prismas domenica 19 maggio. Il gruppo sarà dunque al Canile di Colzate il 16 giugno per un concerto a favore del Canile e dei suoi piccoli e grandi ospiti a quattro zampe. I consigli degli organizzatori: «Vi aspettiamo alle 15,30. Il prato si trova lungo la pista ciclopedonale della Valle Seriana: conviene lasciare l’auto al grande parcheggio della «Itema» (c’è il ponte un chilometero dopo la rotonda di Casnigo, salendo verso Ponte Nossa) e arrivare al canile a piedi (cinque minuti).

Guarda il video: https://www.facebook.com/335260925963/videos/2249364035330095/?t=1

