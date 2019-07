Una donna per il futuro del Levriero

Il rilancio di Trussardi con Maela Mandelli Il fondo QuattroR SGR affida il rilancio di Trussardi a Maela Mandelli, manager di lungo corso nel settore della moda, che sarà nominata chief executive officer a partire da settembre a fianco di Giuseppe Pinto, già assunto a marzo nel ruolo di chief operating officer.

«La guida del gruppo è quindi affidata ad una coppia di manager che combinano esperienze in ambito commerciale, di prodotto e di ristrutturazione aziendale. L’obiettivo del progetto di rilancio è dare una dimensione internazionale ad un marchio storico italiano nel segmento affordable luxury, rafforzandone il posizionamento e la visibilità, oltre che facendo leva sulle ”brand extensions”», comunica QuattroR Sgr, che nel febbraio scorso ha rilevato la maggioranza di Trussardi.

Mandelli arriva da Amsterdam dopo un’esperienza di sei anni in Pvh Corporation, gruppo multibrand proprietario, tra gli altri, di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, dove ha ricoperto la carica di Managing Director Paesi Bassi, Grecia, Medio Oriente e Africa. In precedenza è stata global sale director di Diesel e 10 anni in Nike, dove è arrivata a ricoprire la carica di Business Director EMEA per l’abbigliamento nel 2007.

