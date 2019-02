Venerdì all’insegna del gusto

«Pà e Salàm» sul Sentirone Si chiama «Pà e Salàm» l’iniziativa enogastronomica che si svolgerà dalle 16 sino a mezzanotte di venerdì 22 febbraio al Quadriportico del Sentierone.

«Sarà una raffinata e ricca serata con tema legato all’antica arte della norcineria bergamasca e franciacortina – affermano gli organizzatori, Patrizio Locatelli e Vittorio Fusari, i vertici di Balzer – con piatti d’autore di osti e ristoratori abbinati al Franciacorta e ai vini rossi della Bergamasca». Saranno più di 30 le postazioni alle quali i golosi potranno accedere per degustazioni che si preannunciano d’autore. Sono otto i ristoratori bergamaschi che proporranno piatti della tradizione legati ovviamente alle carni di maiale, ma ci saranno anche all’opera cinque norcini, due panificatori, tredici cantine di Franciacorta con le loro bollicine, alcune cantine della Valcalepio con i loro vini rossi e, per finire in dolcezza, la pasticceria di Balzer e i dolci del carnevale accompagnati dal grande Moscato di Scanzo docg.

Il calice per il Franciacorta o per il vino rosso fermo, con tasca porta bicchiere, è ritirabile alle casse su cauzione. I costi: 15 euro per 3 degustazioni a scelta; 25 euro per 5 degustazioni; 50 euro per 12 degustazioni.



