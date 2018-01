Atalanta, c’è il Napoli capolista

Petagna comincia dalla panchina Gasperini: «Ha bisogno di decantare un attimo per ritrovare le motivazioni giuste.

Riparte il campionato di A dopo 15 giorni di stop e per l’Atalanta la ripresa è tra le più difficili contro il Napoli capolista della massima serie, in campo domenica a Bergamo alle 12,30. «Sicuramente una pausa piacevole e meritata per i ragazzi -ha affermato il tecnico Gian Piero Gasperini in sala stampa-: è stata l’ultima ora ci saranno i mesi decisivi, si entra nella fase dei verdetti. Ci voleva come premio avendo giocato tanto, il momento giusto per staccare la spina. Il Napoli è 1°, ha una squadra forte, ma non è facile per nessuno contro di noi. Dovremo essere concentrati al meglio, loro puntano forte al campionato, ma anche per noi è la competizione con più possibilità di centrare l’Europa. In questo ritorno dobbiamo fare meglio e prendere punti ovunque: dobbiamo essere forti tra le mura amiche dove arriveranno diverse grandi squadre».

Gasperini

Nelle ultime 4 partite la formazione di mister Gasperini ha avuto la meglio sui partenopei in ben 3 occasioni, una bestia nera per a squadra di Sarri. «Quelle sfide fanno parte del passato, ma abbiamo battuto un po’ tutte le squadre in questo anno e mezzo. In generale siamo un osso duro da affrontare per tutte le formazioni di vertice. Viviamo un momento di grande entusiasmo, se facciamo risultato domani aumenterà ancora, ma siamo un ambiente che sa stare con i piedi per terra».

Cornelius

In ottica formazione De Roon è out per squalifica e Petagna dovrebbe partire dalla panchina. «Dispiace per l’olandese, a Roma stava giocando bene, è un’assenza pesante. Ora abbiamo diverse alternative grazie alla crescita di giocatori come Gosens, Castagne e Cornelius: quest’ultimo può crescere ancora molto. Petagna? Non può entrare come con la Roma con la squadra in 10, è stato un po’ fuori dal coro, ha bisogno di decantare un attimo per ritrovare le motivazioni giuste. Sicuramente lui e il danese potrebbero essere complementari».

Gosens

In ottica mercato il tecnico, squalificato contro i partenopei e pronto a seguire il match «anche dietro ad un cartellone» come ha ironizzato in sala stampa, ha voluto salutare uno dei suoi guerrieri della scorsa annata. «In bocca al lupo a Kurtic per la sua nuova avventura alla Spal. Ha dato tantissimo nella grande annata del quarto posto, ma ha chiesto di giocare con maggior continuità, anche perchè davanti siamo con qualche uomo in più rispetto alla passata stagione».

Kurtic con la maglia della Spal

E con la ripresa del campionato torna puntuale «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida tra gli atalantini e il Napoli a partire dalle 11,30 fino alle 15,30 di domenica, l’ex bomber nerazzurro Oliviero Garlini, i giornalisti Arturo Zambaldo e Cesare Righi, l’opinionista Luciano Passirani, Federico Villa e Simona Marcelli, finalista dl casting di Tuttotalanta 2017-2018. Collegamenti con lo stadio di Bergamo con Matteo De Sanctis. Interventi tramite video chiamate Skipe, con Ralf Hildebrand, Massimo Casari, Attilio Varischetti, Gianni Gabbiadini, Eugenio Fagiani e Mario Gamba (da Monaco di Baviera). Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio Azzurri d’Italia interviste agli allenatori dell’Atalanta,Gian Piero Gasperini e del Napoli, Maurizio Sarri. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it .

