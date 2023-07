Atalanta, è ufficiale: arriva Michel Ndary Adopo

Calasse 2000, per il giocatore l’accordo è di 4 anni. L’accordo era stato già definito a inizio giugno, poi il 1° luglio il contratto è stato depositato in Lega. Ora, ecco anche l’annuncio ufficiale da parte del club: Michel Adopo è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Centrocampista francese, arriva da svincolato dopo che la scorsa stagione ha collezionato 11 presenze col Torino, di cui 9 in Serie A e 2 (con un gol, contro il Milan) in Coppa Italia. Alle spalle anche una stagione e mezza alla Viterbese in Serie C.

Nello specifico ha totalizzato 11 presenze col Torino, di cui 9 in Serie A e 2 (con un gol) in Coppa Italia. Nato il 19 luglio 2000 a Villenueve-Saint-Georges da genitori di origini ivoriane, è cresciuto a livello giovanile nel suo Paese natale, dapprima nel Bussy-Saint-Georges e successivamente nel Torcy. Il 30 gennaio 2018 si trasferisce al Torino, militando per tre anni (50 presenze, 2 gol e 7 assist) nella formazione Primavera con la quale vince la Coppa Italia e la Supercoppa. In maglia granata fa il suo esordio in Serie A il 5 gennaio 2020 contro la Roma, avversario contro il quale, nella gara di ritorno, colleziona anche la sua seconda presenza nella massima serie, relativamente alla stagione 2019/20.