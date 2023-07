Atalanta, è ufficiale: l’ex interista Samaden a capo del vivaio

Roberto Samaden con Luca e Antonio Percassi

«Da parte della famiglia Percassi, di quella Pagliuca e di tutto il Club il più caloroso benvenuto a Roberto Samaden, con l’augurio di un buon lavoro nella sua nuova esperienza professionale con l’Atalanta», conclude il comunicato di benvenuto. Costanzi, ex Chievo, ha lasciato sabato scorso con un palmarès di quattro scudetti (due con la Primavera, uno con l’U17 e uno con l’U15) e tre supercoppe (due con la Primavera e una con l’U17); Samaden, a Milano, ha vinto 16 Scudetti (4 Primavera, 3 Berretti, 3 Under 17, 3 Under 16, uno per Under 15 e Under 14), una Next Generation, tre Viareggio Cup, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe Primavera.