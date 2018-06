Atalanta, i voli per le trasferte europee

Ovet già al lavoro per i charter Possibili i voli speciali. Ma ci sono già le possibili combinazioni con voli di linea.

L’agenzia viaggi Ovet prevede già, eventualmente, l’organizzazione di un volo charter per Sarajevo e si sta studiando una soluzione identica anche per Yerevan. Capitolo voli di linea: per raggiungere Yerevan (Erevan per chi vuole cercare) da Milano Malpensa la combinazione migliore al momento è andata-ritorno 25-27 luglio a 586 euro con Austrian Airlines (5 ore e mezza di viaggio), oppure 386 euro con UTair ma con scalo a Mosca e oltre 14 ore in totale. Per Sarajevo, invece, sempre da Malpensa: la più economica con Air Serbia in 5 ore circa e 1 scalo a Belgrado, a 326 euro. Da Orio ci sono voli Volotea, ma per Spalato o Dubrovnik.

