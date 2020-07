Atalanta-Napoli, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri

Mercoledì 01 Luglio 2020

Atalanta, arriva il Napoli. Storia di Milik, bomber campione di sfortuna (ma guardate che gol)

Ma che sfida domani sera. Alle 19,30 arriva a Bergamo il Napoli di Gattuso. Una squadra in forma, certo. Come l’Atalanta, che corre per la ...