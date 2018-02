Basket A2, sfide d’alta quota

Bergamo e Remer contro le capoliste Bergamo e Remer rispettivamente contro le capoliste Trieste e Casalmonferrato, entrambe in trasferta, domenica 4 marzo , sirena alle 18.

Sfide da testa e coda per le bergamasche impegnate nel campionato di A2 di basket. Bergamo da ultima affronta la capolista Trieste e Treviglio da terz’ultima Casalmonferrato che con i triestini divide il primato in classifica. Sarà un’impresa per entrambe le compagini. Due punti sarebbero quanto mai preziosi per iniziare una risalita, a maggior ragione per Bergamo.

Sarà sufficiente la presenza di Damian Hollis, l’eccellente ala statunitense per sovvertire i pronostici? Per un nonnulla sette giorni or sono a Verona il suo esordio non è coinciso con un autentico blitz. Ma Trieste, è bene sottolinearlo, dispone di un organico meglio attrezzato della compagine veneta. Nell’andata gli avversari prevalsero 75-64 e nonostante il consistente passivo di undici lunghezze la formazione schierata dal veterao coach Dalmasson non diede l’impressione di asfaltare i padroni di casa.

La Remer si reca in Piemonte rinfrancata nel morale in virtù del meritato successo di domenica scorsa al PalaFacchetti con l’agguerrita Agrigento. Il recente arrivo di Tony Easley che ha portato molta più sicurezza specie sotto i tabelloni e l’esplosione a tutti gli effetti di Andrea Specchia, lasciano comunque, ben sperare in un prosieguo di torneo meno tortuoso. Capitan Lele Rossi e compagni se la vedranno con antagonisti privi degli acciaccati pezzi da novanta Blizzard e Sanders. Senza di loro nell’ultima uscita di campionato a Reggio Calabria, Casalmonferrato, guarda caso, è stato sconfitto (55-63). Chissà.

