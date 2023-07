BB14, presentato il nuovo coach Grazzini. Il 3 e 4 settembre ci sarà Il Memorial Signorelli

Presentato ufficialmente alla stampa Gabriele Grazzini, il quarantenne toscano che subentra a Gabriele Ghirelli nella gestione tecnica della BB14 nel campionato di serie B interregionale (quarta categoria) edizione 2023-2024. Un ritorno a Bergamo (arrivato da Udine): «Eccoci di nuovo qui -ha detto Grazzini- con i gradi di primo coach. L’ accordo con la BB14 è stato immediato visti programmi e progetti della dirigenza. Inoltre nella precedente esperienza nella BB14 (era stato il vice di Marco Calvani) avevo constatato che l’ambiente del basket qui può dare parecchio e non solo per quanto concerne i risultati sul parquet. Non vedo l’ ora di iniziare».