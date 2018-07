Boom abbonamenti per l’Atalanta

Già superate le tessere dell’anno scorso Sabato raggiunte le 14.363 tessere, quasi duecento in più della passata stagione. Si prosegue fino all’8 agosto.

Siamo circa già a quota +200 rispetto agli abbonamenti della stagione 2017/2018 che iniziava dopo il campionato dei record concluso con il quarto posto in campionato e l’Europa riconquistata dopo 26 anni di assenza. Venerdì si è superata l’asticella dei 14mila abbonamenti per il 2018/2019 e ieri sera si è arrivati a 14.363 tessere vendute che ha già surclassato le 14.164 dell’anno scorso. La sensazione di una decisa crescita era già affiorata con la fine del periodo di prelazione chiuso in crescendo rispetto all’anno scorso. E ora si sta consolidando di giorno in giorno.

Molti settori ovviamente sono già sold out. È finita la disponibilità per i seguenti settori: Centrale Ubi Coperta, Laterale Ubi coperta, laterale Ubi scoperta, Parterre Ubi, Distinti Nord, Curve Pisani e Morosini (in attesa per quest’ultima porzione di stadio del termine della prelazione per gli ex voucher fissata al 4 agosto). La vendita degli abbonamenti proseguirà fino all’8 di agosto. Tutte le informazioni su modalità di acquisto prezzi e punti vendita sono sul sito ufficiale del club: www. atalanta.it.

Si viaggia quindi a passo spedito ricordando che il record abbonati dell’era Percassi risale alla stagione 2010/2011, quella della vittoria del campionato di serie B e del ritorno in A. In quella occasione furono complessivamente 16.195 le tessere vendute. Il record assoluto di abbonati (17.740) invece è del campionato 1984/1985, quello del ritorno in serie A dopo cinque stagioni.

