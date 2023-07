Calendario di Serie A: per l’Atalanta prima partita in casa contro il Monza il 3 settembre

Oggi alle 12.30, in diretta su Dazn, va in scena il sorteggio dei calendari per il nuovo campionato, che partirà il prossimo 20 agosto (ma più probabilmente il 19 agosto con i primi anticipi) e si concluderà il 26 maggio 2024. Alla trasmissione, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all’ad Luigi De Siervo, prenderanno parte tre Legends della Serie A, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.

L’Atalanta comincerà il campionato in trasferta: anzi, con ogni probabilità giocherà le prime due partite fuori casa. Uno scenario innescato dai lavori al Gewiss Stadium: già nel 2020 fu così.L’Atalanta non dovrebbe dunque giocare a Bergamo prima di settembre: scenderà in campo fuori casa nel weekend del 20 agosto contro il Sassuolo e in quello del 27 contro il Frosinone. L’esordio casalingo sarà nel weekend del 3 settembre contro il Monza, visto che il regolamento non consente più di due gare di fila in casa o fuori. Successivamente sarà in programma la prima sosta del campionato, per le nazionali.