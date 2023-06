Domenica 25 scatta il Trofeo Azimut. Il favorito è l’albinese Vincent Ruggeri

Il torneo durerà sino a domenica 2 luglio e sarà gratuito per gli spettatori. Con il ritiro in extremis di altri due italiani candidati al titolo, come il trentino Giovanni Oradini e il comasco Lorenzo Rottoli, crescono ancora di più le possibilità di emergere di Vincent Ruggeri, reduce dal torneo di Cattolica dove ha perso in finale. Chance di vincere le hanno pure 23enne canturino Federico Arnaboldi (che questo torneo lo ha vinto nel 2021), gli argentini Valerio Aboian e Gonzalo Villanueva, oppure ancora il 20enne spagnolo Inaki Montes de la Torre.