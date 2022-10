Equivoco in banca: Zapata non supera la «marcatura» della vigilanza

In alcune occasioni probabilmente i calciatori preferirebbero non essere riconosciuti e passare inosservati. Ma quando Duván Zapata è stato bloccato dalla security della banca dove aveva un appuntamento, forse sarà rimasto un po’ sorpreso. Il vigilante della Fideraum private banking di piazza Matteotti, in città, sicuramente non è un grande appassionato di calcio e soprattutto di Atalanta, e vedendo Zapata in tuta e felpa con cappuccio si è insospettito e non l’ha fatto passare.