Isonni tricolore nella Sprint Under 20: «Felice, tanta fiducia nella mia forza»

La 19enne di Schilpario si è infatti imposta nettamente in una prova condotta in testa fin dalle qualifiche , la semifinale è stata superata senza problemi, mentre in finale, lasciata sfogare la fiammata della tedesca Carlotta Sofie De Buhr (la gara era «open»), Lucia è arrivata sul traguardo a mani alzate precedendo Melissa Dandrea (Cortina) e la teutonica .

«Grazie al Cs Esercito per gli sci velocissimi»

Grande la felicità di Isonni: «Sì, sono molto contenta, già in qualifica ero andata forte e avevo fiducia nelle mie possibilità . La semifinale l’ho gestita tranquilla, mentre in finale ho avuto un po’ paura perché la tedesca è partita a razzo. Poi però ha avuto un netto calo e sono riuscita a riprenderla grazie anche agli sci velocissimi di cui ringrazio il Cs Esercito che in questo è sempre al top. Me la sono un po’ goduta fino all’arrivo».