L’Atalanta e Gasp, incontro rinviato a martedì. L’ad Percassi: ci vuole adesione al progetto

L’incontro avverrà in una delle sedi del gruppo Percassi, ma a quanto pare non a Zingonia dove lunedì 5 si sono però incontrati Antonio e Luca Percassi con Steve Pagliuca (l’azionista di riferimento) e suo figlio Joseph (membro del CdA nerazzurro), ovviamente per definire le strategie . E l’altra sorpresa è un’intervista rilasciata nel pomeriggio di lunedì da Luca Percassi a Sky.

Percassi: «Tutto cambia velocemente»

L’amministratore delegato dell’Atalanta, sentendosi raccontare che, nella conferenza stampa notturna dopo il match vinto contro il Monza, Gasperini aveva detto di non aver rinnovato il contratto in attesa di chiarimenti (in realtà è la società che ha fatto scadere l’opzione per il rinnovo, lasciando la scadenza a giugno 2024), ha commentato: «Sette anni sono tanti, dobbiamo incontrarci per fare il punto della situazione. Il mister ha un contratto, ma il nostro rapporto va al di là delle singole scadenze. La stagione è stata buona, alcune cose sono state fatte bene e altre meno, ma il risultato è comunque straordinario. Ora la società esporrà al mister obiettivi e scenari di un mercato sempre più complicato. Ascolteremo anche cos’ha da dire nella speranza di trovare unità d’intenti. La nostra è una storia lunga e basata su grande rispetto, ma lo sport corre e tutto cambia molto, molto velocemente. Per questo è giusto fare il punto per essere sicuri di essere in sintonia e non aspettarsi poi cose diverse».