Crotone-Atalanta 1-1 - Segui la diretta

Palomino acciuffa il pareggio L’Atalanta a Crotone per centrare la quinta vittoria esterna consecutiva, l’ennesimo storico traguardo a un passo. Gasperini però dovrà fare a meno di Caldara e del Papu Gomez, non ancora al 100%.

Niente turn over per l’Atalanta che si presenta a Crotone con un unico obiettivo: la quinta vittoria esterna consecutiva. Il maggiore ostacolo per i nerazzurri è la concentrazione. Mancano pochi giorni alla partita di Europa league contro il Borussia Dortmund e il rischio di sottovalutare l’avversario odierno è dietro l’angolo. La vera sorpresa di giornata è in attacco: a fianco di Petagna infatti ci sarà Cornelius. Formazione decisamente votata all’attacco se si considera che il Gasp non rinuncia nemmeno a Ilicic e Cristante. Fuori il metronomo Freuler. L’Eco di Bergamo come sempre vi propone la cronaca in diretta della partita.

SECONDO TEMPO

43’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL’ATALANTA!!! Palomino acciuffa il pareggio raccogliendo un pallone respinto da Cordaz al limite dell’area piccola.

39’ - Fuori Hateboer, dentro Barrow.

34’ - Gol del Crotone. Incertezza nell’area piccola di Berisha che si fa sfuggire il pallone: arriva Mandragora che da due passi non può che segnare. Doccia fredda per i nerazzurri.

31’ - Debole conclusione di Ricci dal limite dell’area, nessun problema per Berisha.

28’ - Bel cross di Spinazzola per Cornelius, anticipato da Ceccherini.

10’ - Esce Petagna, entra Freuler.

8’ - Atalanta pericolosa in un paio di occasioni sempre con Ilicic: la difesa manda in angolo in entrambe le azioni.

PRIMO TEMPO

46’ - Finisce il primo tempo, condizionato dal campo pesante.

35’ - Ammonito Palomino.

25’ - Bella conclusione di de Roon, ancora Cordaz in angolo. Atalanta vicina al gol.

24’ - Punizione di Ilicic dalla «sua» mattonella. Cordaz si fa trovare pronto.

19’ - Destro potente dalla distanza di Nalini, Berisha si allunga e manda in angoo. Super parata per il portiere nerazzurro.

13’ - Lancio di de Roon per Cornelius che appoggia a Petagna, il sinistro dell’attaccante è alto.

11’ - Debole conclusione di testa di Petagna: para Cordaz.

6’ - Cristante colpisce un palo, ma a gioco fermo. L’arbitro fischia un presunto fallo di Cornelius.

4’ - Campo davvero zuppo d’acqua. Problemi in fase di impostazione per l’Atalanta che non riesce a proporre la solita trama di passaggi.

Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Trotta, Budimir, Nalini.

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Cristante, Spinazzola; Iličić, Petagna, Cornelius.

