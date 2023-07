Lions, arriva il riscatto: è loro il Silver Bowl

La stagione perfetta è completata: voto dieci ai nero-oro, che hanno vinto dieci partite su dieci nel 2023, ovvero le otto del girone più semifinale e finale. Tanto per fugare ogni dubbio sulla legittimità del titolo. È la terza volta nella storia che i Lions Bergamo vincono la Seconda Divisione: era successo nel 1984 (in coabitazione) e nel 2011, mentre nel 2013 e nel 2022 era arrivata la sconfitta in finale. Un piccolo alloro che rinvigorisce un palmares scintillante ma da tempo un po’ spento: i punti forti sono i tredici scudetti e i tre Eurobowl.