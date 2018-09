Masiello si è fermato: fastidio all’adduttore

Contro la Fiorentina Djimsiti o Mancini? L’Atalanta continua a giocare, ma Masiello si ferma. La notizia di giovedì è lo stop del difensore, che ha lamentato un risentimento all’adduttore destro: non sono previsti esami, ma la sua situazione è sotto osservazione.

La speranza è quella di un recupero in tempo utile per essere a disposizione a Firenze, ma il tempo stringe e il viareggino è da considerare quantomeno in dubbio: tra oggi e domani si capirà se Masiello potrà essere della partita.

Domenica alle 15 si gioca Fiorentina-Atalanta, prima partita stagionale dei nerazzurri nella classica collocazione della domenica pomeriggio alle 15. Se il grande dubbio riguarda Masiello, quello secondario è legato alla situazione di Reca: anche giovedì, il polacco ha svolto un lavoro differenziato, dopo avere disertato il Torino per un affaticamento. Se Masiello è un titolarissimo, però, Reca sarebbe destinato al massimo alla panchina, dunque la sua situazione non crea troppa apprensione. Escludendo il lungodegente Varnier, tutto il resto della squadra è a disposizione e nella mattina ha lavorato regolarmente, alla ripresa degli allenamenti: il gruppo si è diviso in tronconi, in base al minutaggio della partita di mercoledì.

A prescindere dalla situazione di Masiello, è comunque probabile che con la Fiorentina sarà proposto qualche cambio di formazione, visto che si tratterà del terzo impegno in otto giorni. Gollini è destinato a riprendersi il posto tra i pali, Castagne punta a fare lo stesso con la fascia destra e Pasalic potrebbe essere preferito a Rigoni, anche per motivi di equilibrio. Poi, c’è chi prova a guadagnare un po’ di spazio, come Ali Adnan, che potrebbe dare il cambio a Gosens sulla sinistra. In difesa, se Masiello o uno degli altri resterà fuori, sono pronti Djimsiti e Mancini: l’albanese potrebbe agire al centro della retroguardia, facendo scalare Palomino sulla sinistra. Oggi pomeriggio, a Zingonia, altra seduta sul campo numero 5: niente tribune, quindi niente pubblico. Sarà così fino a fine mese.

