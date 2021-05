Treviglio, niente blitz a Ferrara: tutto rimandato a domenica Niente blitz di Treviglio a Ferrara: sconfitti dal team locale per 80-70. La serie per l’accesso alle semifinali dei playoff è dunque 2-1 a favore della Cassa Rurale visto le due precedenti vittorie. E domenica 30 maggio si giocherà di nuovo in Emilia.

Niente blitz di Treviglio a Ferrara: sconfitti dal team locale per 80-70. La serie per l’accesso alle semifinali dei playoff è dunque 2-1 a favore della Cassa Rurale visto le due precedenti vittorie. E domenica 30 maggio si giocherà di nuovo in Emilia: se vinceranno i «bancari» capitolo chiuso con gli stessi a esultare; in caso contrario si ricorrerà alla definitiva gara cinque. A differenza dei precedenti match questa gara 3 non è risultata equilibrata tranne che nella frazione iniziale (10-8). Quella che ha anticipato l’intervallo lungo è stata dominata dai locali andati al riposo con un eloquente 45-48. Nel tempo successivo si è assistito a una parziale rimonta dei trevigliesi riusciti in 10 minuti a ridurre il passivo di 11 lunghezze (63-54).

Ma nell’ultimo quarto Ferrara ha gestito per bene il vantaggio fortificandolo dopo 5’ con un 73-56. Treviglio, comunque, non si dava per vinto: la sua reazione gli ha consentito di ridurre a meno 10 lo scarto al suono della sirena. La Cassa Rurale ha pagato a caro prezzo il perdurare dell’assenza dell’infortunato Borra. A livello individuale quattro le pedine di coach Mauro Zambelli in doppia cifra: Nikolic e Pepe (entrambi a quota 13) Sarto (12) e Frazier (11). Sul fronte avversario protagonista il solito Panni (17) e l’ex Pacher miglior realizzatore con 21. Alla prossima sfida con Treviglio che, ribadiamo, avrà a disposizione un secondo bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA