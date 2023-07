Trofeo Azimut: lo spagnolo Montes-De La Torre vince una finale combattuta

Primo successo spagnolo al Trofeo di Azimut: la settima edizione del torneo giocato sui campi in terra rossa del Città dei Mille (un torneo Itf World Tennis Tour da 15 mila dollari di montepremi) è infatti andato al 21enne di Pamplona. Dopo una battaglia lunga tre ore e dieci minuti, lo spagnolo nella finale di domenica 2 luglio si è imposto in tre set (6-3 4-6 7-5 ) sull’argentino Mariano Kestelboim. Il sudamericano si è così fermato a un passo dalla vittoria sui campo di casa visto che con i club di Redona gioca lì la Serie B2.

Lo spagnolo sempre avanti

Finale combattuta, ma Montes-De La Torre ha mostrato di avere qualcosa in più, imponendosi 6-3 nel primo, andando avanti anche nel secondo per poi farsi rimontare da Kestelboim (6-4 per l’argentino) e chiudendo i conti in un terzo set caratterizzato da sette break in cui è comunque sempre stato avanti che ha visto Montes-De La Torre imporsi 7-5.