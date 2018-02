Ai domiciliari, spaccia sotto casa

A Romano 39enne portato in carcere È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio su disposizione della magistratura il marocchino 39enne, con alle spalle già diversi precedenti penali, colpito da ordine di carcerazione.

Lo straniero, già agli arresti domiciliari per questioni di droga, nei giorni scorsi avrebbe tranquillamente continuato a spacciare. In particolare, il magrebino avrebbe ceduto dell’hashish ad un suo connazionale 25enne, cedendogli la droga direttamente sotto casa sua a Romano di Lombardia dove doveva scontare gli arresti domiciliari quale carcerazione preventiva, in attesa appunto di definitivo giudizio.

I militari, quando hanno controllato l’acquirente 25enne, hanno recuperato così diversi grammi di sostanza stupefacente, accertando quindi che lo spacciatore era proprio il 39enne.Gli arresti domiciliari sono stati quindi revocati ed è stata decisa l’applicazione del carcere nei confronti del 39enne, che è stato così arrestato nuovamente e trasferito nel carcere di Bergamo.

