Anche cellulari in cambio di droga

Arrestato 24enne ai giardini pubblici È successo a Fornovo San Giovanni nella Bassa. Carabinieri in azione. Colto sul fatto.

Carabinieri in azione a Fornovo San Giovanni, dove da tempo era stato segnalato un giro di spaccio ai giardini pubblici di via Breda. È finito in manette un marocchino 24enne, irregolare sul territorio nazionale, mentre stava per spacciare hashish e cocaina. Lo straniero, alla vista dei militari in borghese del Nucleo Operativo dei carabinieri di Treviglio, ha cercato di scappare a bordo della sua bicicletta, ma la fuga è terminata dopo un breve inseguimento. Addosso aveva due dosi di cocaina e una di hashish.

Il giovane aveva anche un telefonino che gli era stato ceduto poco prima da un cliente in pegno per una dose di cocaina. Con le contestazioni di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, il 24enne è stato è stato portato nella cella della caserma di Treviglio in attesa del processo per direttissima.

