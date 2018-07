Antegnate, presunti abusi in comunità

Bufera sul fondatore dell’«Oasi 7» Pesanti accuse di abusi sessuali nella comunità per minori e stranieri «Oasi 7» di Antegnate: al momento nessun fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo.

Non risultano al momento fascicoli aperti in Procura a Bergamo sul caso A. Z., francescano e fondatore della comunità «Oasi 7» di Antegnate, nella Bassa bergamasca, accusato da un ex ospite della sua struttura di presunti abusi sessuali. Si tratta però solo di una questione di tempo, spiegano in ambiente giudiziari, perché essendo l’ipotetico reato stato commesso in provincia di Bergamo, è la relativa procura che deve procedere con le indagini. Il religioso è il fondatore di una rete di comunità tra cui la «Rinnovamento» di Antegnate, per l’ospitalità di giovani con problemi di tossicodipendenza ma anche profughi, in particolare a seguito dell’emergenza dei migranti del 2016. Intanto alla richiesta di informazioni, l’«Oasi 7» si è trincerata dietro un «No comment».

© RIPRODUZIONE RISERVATA