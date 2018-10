Apre la portiera dell’auto e colpisce ciclista

Ferita una donna di 63 anni a Treviglio Una donna di 63 anni è stata soccorsa nei pressi degli uffici comunali a Treviglio nella mattinata di mercoledì 3 ottobre.

Una donna di 63 anni è stata soccorsa nei pressi degli uffici comunali a Treviglio nella mattinata di mercoledì 3 ottobre. La donna percorreva via Cesare Battisti a bordo della sua bicicletta quando è stata colpita dalla portiera di un’auto parcheggiata. La donna, da una prima ricostruzione dei fatti, è caduta violentemente al suolo ed è stata soccorsa dai passanti che hanno poi chiamato il 112. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Ciserano e una pattuglia dei carabinieri di Treviglio. La donna, che non presenta ferite gravi, è stata trasportata all’ospedale di Treviglio per gli accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA