Assicurazioni auto false, scoperto sito truffa. A Covo 38enne con Green pass di un altra persona

Il sito offriva assicurazioni auto per tutte le necessità. Una volta contattato, veniva chiesto al cliente il pagamento della Rca con il successivo invio via WhatsApp di un tagliando Rca simile a quello di una nota compagnia assicurativa. Un’assicurazione falsa che metteva nei guai i conducenti al momento dei controlli.

Sempre a Romano la Polizia Locale ha individuato e denunciato una donna italiana residente in Brianza di 78 anni , distinta e ben vestita, che borseggiava le clienti nei negozi del paese per poi andare a giocare i nelle sale gioco di diverse località. Tra gli ultimi colpi quello a danno di una commessa di un negozio di Romano. Le era stato rubato il bancomat poi utilizzato dalla donna denunciata per piccoli prelievi per cui non c’era bisogno del pin.