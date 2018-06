Auto contro moto a Mornico

Grave motociclista, in volo l’elisoccorso L’incidente verso le 14.20 sulla strada provinciale 98.

Un’auto si è scontrata con una moto a Mornico al Serio giovedì 14 giugno verso le 14.20. L’impatto è stato violento tanto che da subito si è alzato in volo l’elisoccorso da Bergamo. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 98. Sul posto anche un’ambulanza.

In zona si sono formate code in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire in totale sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA