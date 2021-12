Auto in fiamme al casello di Calcio della Brebemi: auto distrutta, nessun ferito - Foto Intervento dei Vigili del fuoco verso le 12 di sabato 4 dicembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un’auto in fiamme all’ingresso del casello di Calcio della BreBeMi intorno alle 12 di sabato 4 dicembre.

Nessun è rimato ferito anche se la macchina è stata quasi completamente carbonizzata. L’autista si è accorto delle fiamme ed è sceso in tempo per non subire danni e chiamare il 112.

