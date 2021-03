Auto si ribalta a Calcio, scattano i soccorsi

In ospedale il conducente: ferite non gravi Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 20 marzo a Calcio, in via Covo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia e il soccorso sanitario sono intervenuti per un incidente stradale a Calcio in via Covo, poco prima delle 19 di sabato 20 marzo. Per cause in corso d’accertamento, un’automobile si è ribaltata: il conducente, un giovane di 23 anni, è stato soccorso e portato all’ospedale di Romano. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina e hanno bonificato l’area. Sul posto con i pompieri i carabinieri di Martinengo e la Croce Rossa di Romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA