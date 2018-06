Basket A2, Bergamo-Treviglio

Derby possibile la prossima stagione Con l’ufficialità che la Bergamo Basket militerà ancora in A2, sarà possibile il derby con Treviglio nella prossima stagione, è l’auspicio soprattutto le due tifoserie.

Ad esultare sarebbe pure la dirigenza del club della Bassa, a patto che il cambiamento del girone sia proprio il suo e avvenga dal dispendioso girone ovest a quello est, quello cioè dove milita il club cittadino. Euclide Insogna, da oltre cinque lustri deus ex macchina di Treviglio: «Da noi si suonerebbe le campane a festa. Essere inseriti in questo girone ci comporta spese consistenti di viaggio per raggiungere le non poche località del sud oltre ai mancati incassi al PalaFacchetti per la carenza di sostenitori ospiti. Poi, naturalmente, per l’intero movimento baskettaro orobico, l’idea del derby, costituirebbe il massimo per pathos e per numero di spettatori presenti». Ma attenzione. Se derby sarà, è più facile che sia Bergamo a cambiare rotta perchè è nel girone trevigliese che si potrebbero aprire, a breve, spiragli in tal senso. Se fosse così non sarebbe certo felice Bergamo che a sua volta farebbe lievitare i costi di gestione.

Rimane sempre parecchio discutibile che una Federazione neghi (per il momento) l’opportunità di sfidarsi a due squadre distanti poco più di una ventina di chilometri. Ricordate Alpe e Celana, un derby che catalizzava l’attenzione dei tifosi per tutta la stagione.

