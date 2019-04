Bassa, ancora violenze domestiche

Due uomini allontanati a Osio e Capriate I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito nelle ultime 48 ore altre due misure cautelari coercitive applicative dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di due ex mariti maltrattanti. In entrambi i casi le violenze si trascinavano da alcuni anni.

Le emissioni delle misure cautelari coercitive sono derivate da indagini lampo eseguite dagli investigatori. In particola a Capriate San Gervasio i militari hanno eseguito la misura dell’allontanamento della casa familiare con divieto di avvicinamento nei confronti di un disoccupato 50enne di origini campane, responsabile di atti di violenza e minaccia nei confronti della moglie, di qualche anno più giovane di lui, arrivando in alcune circostanze anche a picchiarla e a procurarle delle lesioni personali. Causa scatenante di tutto ciò, soprattutto nell’ultimo periodo, i problemi di alcolismo dell’uomo, in cura anche al Sert I fatti in questione risalgono addirittura al 2015 e, nel corso del tempo, sono andati sempre più a peggiorare, sino all’intervento dei carabinieri e della Magistratura.

A Osio Sopra, invece, i militari di Osio Sotto hanno eseguito la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento nei confronti di un 50enne originario della Repubblica Domenicana a cui sono stati contestati i maltrattamenti aggravati. Si parla di ingiurie, minacce ed atti di vessazione psicologica nei confronti della oramai ex coniuge, un’italiana, avvenuti soprattutto negli ultimi due anni. Il tutto anche alla presenza del figlio minorenne di 11 anni . Dopo la richiesta di separazione avanzata tramite un legale, l’uomo avrebbe infatti assunto un comportamento ancor più violento e disperato. L’epilogo con la misura coercitiva eseguita dai carabinieri.

