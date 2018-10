Bimba caduta dal balcone

In Terapia intensiva ma fuori pericolo La piccola, di tre anni, è ancora in Terapia intensiva, ma si sta pian piano riprendendo.

Buone notizie dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: le condizioni della bimba senegalese di tre anni, caduta dal balcone di casa mercoledì a Verdellino, sono migliorate. La piccola non è in pericolo di vita, anche se per ora i medici della Terapia intensiva mantengono cautelativamente la prognosi riservata.

La bimba, dopo il volo di quattro metri, non aveva perso conoscenza nonostante il forte trauma cranico. Una volta giunta all’ospedale del capoluogo, il suo quadro clinico aveva destato preoccupazione: la piccola infatti alternava momenti di lucidità ad altri di incoscienza, poi ieri il miglioramento, anche se i tempi di completa guarigione non saranno brevi. Ora è vigile e ha già ricevuto le visite dei genitori.

