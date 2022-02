Bruciano 200 metri quadri di tetto a Fornovo: inagibili gli appartamenti, sfollate due famiglie - Le foto A dare l’allarme uno dei residenti della casa su due piani in via Vittorio Emanuele: sfollate due famiglie ma stanno tutti bene. Le fiamme dalla canna fumaria del camino.

Una vasta porzione di tetto e alcuni appartamenti sottostanti hanno preso fuoco nella notte tra il 18 e il 19 febbraio a Fornovo San Giovanni in un edificio di via Vittorio Emanuele. L’incendio è divampato intorno all’una e venti in una casa su due piani nei pressi del centro del paese della Bassa e sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sono stati i proprietari dell’abitazione al primo piano a dare l’allarme sentendo odore di fumo. Due le famiglie coinvolte, quattro persone in tutto, che si trovano ora con gli appartamenti completamente inagibili e che hanno trovato ospitalità da alcuni parenti che abitano nelle vicinanze. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. A scatenare l’incendio la canna fumaria del camino che ha preso fuoco.

Al lavoro i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia: i pompieri hanno spento le fiamme e bonificato l’area compromessa e sono stati impegnati diverse ore.

