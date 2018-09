Cade dalla bici e perde i sensi

Paura per un bimbo di 10 anni Paura martedì pomeriggio a Martinengo per un bambino di 10 anni che, dopo essere caduto rovinosamente dalla sua bicicletta, ha perso conoscenza, per poi riprendere i sensi quando sono arrivati i soccorsi.

Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio e dopo gli accertamenti radiografici, ricoverato nel reparto di Pediatria. È caduto verso le 16,30 in via della Casella, a una cinquantina di metri dalla palazzina in cui abita. Era giunto poco prima nel centro del paese con il fratello di 15 anni. Con le rispettive mountain bike avevano fatto un giro, decidendo poco dopo le 16 di far ritorno a casa.

