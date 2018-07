Cagnolina curiosa cade nel pozzetto

Il salvataggio dei pompieri di Treviglio La cucciola di pastore tedesco ha fatto un tuffo di tre metri: la delicata operazione di salvataggio dei pompieri.

Tanto spavento e un faticoso bagno fuori programma sabato 21 luglio a Treviglio per Maya, cucciola di pastore tedesco di tre mes i, che, dopo essere finita in acqua nel pozzetto di una villetta di via Premurana, ha nuotato finché ha avuto le forze, aiutata dall’azione dei volontari del distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco.





