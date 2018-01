Caravaggio, alticci fanno baldoria

Alla stazione di Brebemi picchiano polizia Prima hanno sporcato un’area di servizio, poi hanno picchiato due poliziotti e infine si sono scatenati nella caserma della Polstrada.È successo nell’unica stazione di servizio di Brebemi, la Adda Sud di Caravaggio.

Due cittadini bielorussi di 33 e 30 anni sono stati arrestati nella serata di domenica a Caravaggio, lungo la Brebemi all’altezza della stazione di servizio Adda Sud, dalla Polizia Stradale di Chiari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I due, in transito nella Bergamasca per lavoro, erano fermi nella piazzola di sosta con i loro tir e stavano sporcando l’area mentre mangiavano e bevevano. A causa del loro stato di ebbrezza, hanno aggredito il personale di servizio dell’autostrada e, non soddisfatti, hanno alzato le mani anche quando si sono presentati gli agenti della Stradale, giunti sul posto per identificarli. Portati in stazione a Chiari con l’ausilio di una pattuglia di Seriate, i due si sono nuovamente scagliati contro i poliziotti, procurando a due di loro tre giorni di prognosi ciascuno.

I due, fratelli e senza precedenti di alcun genere, sono stati subito arrestati e si sono presentati davanti al giudice del Tribunale di Bergamo per il processo per direttissima. Convalidato l’arresto e patteggiata la pena, i fratelli sono stati condannati a sei mesi con pena sospesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA