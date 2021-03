Caravaggio, scoperto mentre vende droga

In casa soldi e cocaina: arrestato Individuato mentre cedeva droga, è stato fermato in un parcheggio di Caravaggio. In casa denaro e oltre 160 grammi di cocaina. Arrestato un 39enne.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema, nel pomeriggio della giornata di martedì 9 marzo, hanno concluso un’articolata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti tra il Cremasco e la zona di confine con la Bergamasca, arrestando un 39enne marocchino, residente a Fornovo San Giovanni.

I Carabinieri,dai movimenti dell’uomo nei comuni di Misano Gera D’Adda e Caravaggio, lo hanno scoperto mentre incontrava cinque clienti tutti residenti nei territori limitrofi, ai quali ha ceduto un totale di 4,30 grammi di cocaina.

I militari, che hanno individuato gli assuntori e confiscato la droga, hanno anche fermato l’uomo sulla sua vettura: nel parcheggio dell’Eurospin di Caravaggio lo hanno quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante la successiva perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno recuperato due involucri contenenti 165 grammi di cocaina, dieci involucri di cellophane trasparenti ciascuno contenenti 5 grammi della medesima sostanza pronti per la cessione, 1.380 euro in contanti provento dell’attività di spaccio, il materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e il telefono cellulare utilizzato per le attività di spaccio. Droga e denaro, così come la macchina, sono stati sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA