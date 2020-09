Casirate, auto si schianta contro un muro

Uomo di 38 anni finisce in ospedale- Foto L’incidente è avvenuto verso le 13.15 di lunedì 14 settembre.

L’automobilsta ha fatto tutto da sé, un 38 enne si è schiantato contro un muro verso le 13.15 di lunedì 14 settembre in via Menclozzi a Casirate d’Adda.

Il botto è stato piuttosto forte, tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco volontari di Treviglio per estrarre l’uomo, incastrato nell’abitacolo. L’uomo è stato portato in codice giallo a Treviglio per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’auto coinvolta nell’incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA