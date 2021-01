Cocaina e soldi sotto una piastrella

Covo, arrestato 28enne Sotto una piastrella del disimpegno della sua abitazione c’erano 283 grammi di cocaina e 21.900 euro.

Un giovane marocchino di 28 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti sono stati Insospettiti da un’insolita presenza di persone nel centro di Covo: gli agenti della Sezione Antidroga hanno avviato così una serie di appostamenti e pedinamenti nel corso dei quali hanno notato il giovane extracomunitario a bordo di una Kia di colore grigio scuro che, nel pomeriggio di mercoledì, è stato sottoposto a controllo.

L’eccessivo nervosismo dimostrato dal giovane ha portato i poliziotti a perquisire anche la sua abitazione. È qui che, occultati sotto una piastrella del locale disimpegno, sono stati rinvenuti i 283 grammi di cocaina, suddivisa in quattro involucri, 21.900 euro in contanti, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale da confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di via Gleno.

