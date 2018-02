Controlli antidroga nelle scuole superiori

Studente 16enne con la droga negli slip In questi giorni i carabinieri della Compagnia di Treviglio, unitamente ad un’unità cinofila del Nucleo di Orio al Serio, hanno ripetuto i controlli antidroga nelle scuole e questa volta si sono concentrati presso gli istituti superiori di Romano di Lombardia.

I militari dell’Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio e della stazione di Romano di Lombardia hanno effettuato delle visite ispettive in alcune classi, il tutto principalmente con l’obiettivo preventivo di disincentivare il consumo o lo spaccio di droga nelle scuole.

A pochi giorni quindi dai precedenti blitz svolti a Treviglio e Dalmine, hanno effettuato altre ispezioni a campione in altre scuole superiori di Romano. Qui uno studente 16enne è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, suddivisi in due parti, nascosti negli slip. Oltre al sequestro della droga, i carabinieri hanno segnalato il minorenne alla Prefettura di Bergamo, informando anche la Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e riaffidando infine il ragazzo ai genitori.

Altri studenti, infine, sia maggiorenni che minorenni, sono stati comunque segnalati dal cane antidroga in quanto i loro vestiti od i loro zainetti risultavano «contaminati» (erano entrati in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o per interposta persona).

© RIPRODUZIONE RISERVATA